Marta Amani ai Mondiali

Ai prossimi Mondiali under 20 di atletica leggera ci sarà anche lei. Marta Amani, villacortesina doc, sarà nella spedizione italiana in partenza per Calì.

Ai prossimi Mondiali under 20 di atletica leggera ci sarà anche lei. Marta Amani, villacortesina doc, sarà nella spedizione italiana in partenza per Calì, città della Colombia in cui avrà luogo la kermesse. Gareggerà per le qualificazioni della sua specialità, il salto in lungo, giovedì 3 agosto. Il Comune di Villa Cortese, nel sostenerla in modo appassionato, si è detto pronto a seguirne passo passo le gesta rendendosi disponibile anche a favorire la visione delle gare in streaming. La diciassettenne è reduce dalla conquista del settimo titolo consecutivo tricolore della sua categoria a Rieti con tre salti di 6,32, 6,16 e 6,19 metri con i colori della Cus Pro Patria Milano. Un indubbio elemento di soddisfazione anche per quest'ultima che, oltre alla Amani, vedrà anche altri due atleti presenti alla kermesse ovvero Emmanuel Musumary e Luca Sito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!