Lombardia: nuovi fondi per scuola, trasporti e imprese

Nuovi fondi per scuola, trasporti, imprese: ok in consiglio regionale all'assestamento al bilancio.

Nuovi fondi per scuola, trasporti, imprese: ok in consiglio regionale all'assestamento al bilancio. Nel dettaglio, allora, per riguarda il settore trasporti, l’assestamento stabilisce la nuova programmazione per finanziare nuovi interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, che prevede 7 milioni annui dal 2023 al 2027. Inoltre 16 milioni e 600 mila euro a carico del 2022 sono stati destinati a Ferrovie Nord per interventi infrastrutturali e manutenzioni straordinarie. Quindi, già sull’esercizio 2022 sono previsti i 160 milioni di contributo ad Arexpo SpA per il progetto MIND con gli insediamenti di Human Technopole, IRCCS Galeazzi, Campus dell’Università degli studi e aziende private. I fondi serviranno per la costruzione di opere stradali e pedonali, passerelle, accessi. Ancora, l’assestamento stabilisce la dotazione iniziale di nuovi fondi istituiti da Finlombarda a sostegno delle imprese lombarde e delle loro attività. Si tratta di Fondo Linea internazionalizzazione, del Fondo investimenti imprese, del Fondo Finanza alternativa e del Fondo Competitività. E’ stata inoltre incrementata di 15 milioni e 843mila euro la dotazione di risorse per la misura Credito Adesso Evolution per le imprese. Sono stati previsti, inoltre, ulteriori stanziamenti che permetteranno di soddisfare le richieste di Comuni che avevano partecipando a bandi presentando progetti ma erano stati esclusi da un primo riparto per esaurimento delle risorse disponibili. Cinque milioni in più nel 2023 a favore degli enti locali per l’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali. Lo stanziamento permetterà lo scorrimento della graduatoria del bando del marzo scorso. Un incremento di 3 milioni nel 2022 e di 7 milioni nel 2023 per finanziare progetti di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali tramite lo scorrimento della graduatoria del bando dello scorso 26 maggio. 12 milioni in due anni (2022-23) per lo scorrimento della graduatoria del bando per progetti di rigenerazione urbana del gennaio 2021. ​Altri interventi: oltre a ricalibrare la destinazione delle risorse regionali, la legge di assestamento contiene anche nuove norme in settori dove è emersa la necessità di interventi urgenti. Si segnala l’incremento della Missione Turismo per 2 milioni (per interventi di efficientamento energetico nelle strutture ricettive e nelle agenzie di viaggio). E’ stata incrementata di un milione per il 2022 la dotazione finanziaria della legge 'La Lombardia è dei giovani', che si occupa di sviluppare politiche giovanili. E’ stata aumentata di 1 milione sul 2022 la disponibilità di risorse per interventi agli anziani a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari. Si stabilisce lo slittamento al 31 marzo di ciascun anno, e non più al 31 gennaio, del termine del pagamento della tassa di rinnovo delle concessioni regionali. E’ stata messa in bilancio l’allocazione di fondi della programmazione europea (631 milioni) per progetti co-finanziati. Regione viene autorizzata a partecipare (10% del capitale sociale) a MUSA Multilayered Urban Sustanaibility Action, società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro costituita il 10 giugno da Università Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, Politecnico Bocconi e A2A. La società si occupa dell’attuazione di un “ecosistema dell’innovazione” in Lombardia (rete di enti pubblici e privati per progetti di competitività delle imprese, rigenerazione urbana, a carattere tecnologico nei campi della salute e della mobilità). Per la promozione della conoscenza e della fruizione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti vengono stanziati 44 mila euro in previsione della realizzazione di 12 itinerari (uno per provincia) e di un progetto didattico per le scuole. Viene stabilito che Regione finanzierà i progetti di intervento predisposti dai Comuni intervenuti in via sostitutiva in seguito a sentenza definitiva con cui sia stata accertata l’inadempienza del soggetto responsabile per il reato di discarica abusiva. Sono prorogati fino al 31 luglio 2023 i contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale stipulati da Regione Lombardia e Trenord e tra Regione Lombardia e l’associazione temporanea di imprese costituita da Trenord e ATM. E’ previsto il differimento al 31 dicembre prossimo del termine per il pagamento del ticket sanitario e della sanzione amministrativa per i soggetti che hanno ricevuto un’ordinanza-ingiunzione di pagamento di ticket erroneamente ritenuti non dovuti. Per chi invece finora ha ricevuto solo il verbale (non l’ingiunzione) è previsto l’azzeramento delle sanzioni purchè il pagamento del ticket avvenga entro il 31 dicembre. Al fine di contribuire alla riduzione del rischio di diffusione della peste suina africana (PSA), si incentiva e si sostiene l’attività di controllo dei cinghiali con questi interventi: 1) riduzione dal 30% al 10% della percentuale di compartecipazione dei comitati di gestione degli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) e dei CAC (Comprensori Alpini di Caccia) all’indennizzo e alla prevenzione dei danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole e ai pascoli; 2) la destinazione di parte dei proventi delle cessioni dei capi di cinghiale abbattuti al rimborso delle spese sostenute da ATAC, CAC e operatori volontari nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività di prelievo.

