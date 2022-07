RSA: corsi per operatori sociosanitari

Sanità, via libera da Regione Lombardia a corsi di formazione per operatori sociosanitari che operano in residenze per anziani e disabili.

Sanità, via libera da Regione Lombardia a corsi di formazione per operatori sociosanitari che operano in residenze per anziani e disabili. La giunta regionale della Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, di concerto con l’assessore alla Formazione e Lavoro, ha infatti approvato una delibera mirata alla formazione degli operatori sociosanitari (OSS) che operano nelle cure intermedie, nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), nelle Residenze Sanitaria Disabili (RSD) e nei centri diurni per anziani e disabili. Valutata l’importanza strategica della professione infermieristica e degli operatori sociosanitari, in particolare nell’ambito dei nuovi processi di presa in carico legati allo sviluppo della sanità territoriale, Regione Lombardia ha deciso quindi di sviluppare un progetto sperimentale di attivazione di un percorso di formazione complementare. L’iniziativa è rivolta proprio agli OSS in assistenza sanitaria diretto. A operatori OSS già in servizio presso unità di offerta sociosanitarie autorizzate e accreditate di cure intermedie e della rete sociosanitaria residenziale e semiresidenziale per persone anziane e persone con disabilità. Inoltre, il provvedimento è indirizzato anche agli infermieri referenti per l’inserimento di operatori sociosanitari con formazione complementare in assistenza sanitarie nelle unità di offerta sociosanitarie di cure intermedie. Ed anche di RSA, RSD, Comunità Socio-Sanitarie, Servizio riabilitativo residenziale terapeutico per minori, Centri Diurni. La delibera prevede infatti corsi basati su due mesi di lezioni teoriche, con frequenza obbligatoria per 150 ore e due di tirocinio (altre 150 ore, di cui minimo 50 fuori servizio). L’operatore OSS che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire le attività che di seguito vengono riportate in quanto al medesimo attribuite previa valutazione e indicazione dell’infermiere.

