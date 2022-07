Lavori in Corso XXVI Aprile

Corso XXVI Aprile sotto i ferri. L'Amministrazione comunale di Arluno ha comunicato di volervi mettere mano per rifare da capo a piedi la pavimentazione stradale. Gli interventi si svolgeranno dal 3 al 28 agosto.

Corso XXVI Aprile sotto i ferri. L'Amministrazione comunale di Arluno ha comunicato di volervi mettere mano per rifare da capo a piedi la pavimentazione stradale. Gli interventi si svolgeranno dal 3 al 28 agosto. "L'obiettivo - spiega il sindaco Moreno Agolli in una nota - è di realizzare l'intervento per migliorare la viabilità e accrescere la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare". Un occhio all'aspetto logistico, quindi, e uno al decoro urbano. La sezione interessata dai lavori riguarda il tratto tra piazza del Popolo e l'incrocio con le vie Mazzini e Villoresi ma saranno coinvolti anche il tratto iniziale di via Roma con partenza da piazza Pozzobonelli e fino all'incrocio con via Marconi. Dall'8 agosto, informa ancora il primo cittadino arlunese, i tratti interessati dai lavori saranno interdetti al traffico veicolare e i percorsi delle linee Movibus subiranno alcune modifiche.

