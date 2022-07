Lo sguardo verso il futuro e le radici profonde nel passato. Il Museo Internazionale della Croce Rossa, con l’esposizione ‘Una Storia D’Umanità', inaugura un nuovo capitolo del suo percorso, sperimentando un modello di racconto che ambisce a coinvolgere il visitatore accompagnandolo in un’esperienza in cui passato e presente, cuore e ragione, dialogano fino a scoprirne l’essenza: l’Umanità.

Lo sguardo verso il futuro e le radici profonde nel passato. Il Museo Internazionale della Croce Rossa, con l’esposizione ‘Una Storia D’Umanità', inaugura un nuovo capitolo del suo percorso, sperimentando un modello di racconto che ambisce a coinvolgere il visitatore accompagnandolo in un’esperienza in cui passato e presente, cuore e ragione, dialogano fino a scoprirne l’essenza: l’Umanità. Quell’Umanità che è il primo Principio della Croce Rossa, da sempre alla base di ogni sua azione, dalla più piccola alla più grande, in ogni parte del mondo e che ne anima il motto: “Tutti Fratelli”. Ovunque e per chiunque, perché c’è qualcosa che, oltre le differenze, ci lega indissolubilmente agli altri facendoci, anzi, riconoscere negli altri: l’Umanità, appunto. La storia della Croce Rossa diventa allora ‘Una Storia D’umanità, il cui racconto, non didascalico, viene presentato al pubblico nel luogo dove ha avuto origine l’idea stessa della Croce Rossa. Una mostra nella mostra, in cui attraverso l’accostamento di una selezione di oggetti della collezione storica del MICR e di e racconti fotografici della risposta CRI alle emergenze moderne, impreziositi dalle opere di autori di spessore internazionale, si può percorrere la strada maestra della storia, ammirandone la continuità nelle differenze. A fare da guida, un’idea di museo in grado di proporre un percorso di visita coinvolgente ed esperienziale, di stimolare un confronto ed una riflessione sui grandi temi dell’attualità, di rafforzare il legame con il territorio e la sua comunità. Per questo l’esposizione ‘Una Storia d’Umanità’ prende avvio dal Museo Internazionale della Croce Rossa, si sviluppa nelle piazze e nelle strade di Castiglione delle Stiviere e viceversa dalle strade e le piazze accompagna il visitatore nel Museo. La mostra con opere di di Paolo Pellegrin (Magnum Photos), Fabio Bucciarelli (New York Times), Stefano Schirato (Vaniry Fair), Yara Nardi (Reuters), può essere visitata a partire dal 25 giugno nelle sale interne del MICR in via Via Garibaldi, 50 e in piazza S. Luigi a Castiglione delle Stiviere.

