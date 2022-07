Un focus su tutti i tipi di mobilità sostenibile dal 23 al 26 settembre: 'Party in bici: l’Altomilanese in mobilità attiva', la quattro giorni di manifestazioni, incontri e workshop organizzata al Castello visconteo dall’Amministrazione comunale, dai partner di progetto Elaborazioni Srl, Poliste Srl e dall’U.S. Legnanese 1913.

Un focus su tutti i tipi di mobilità sostenibile dal 23 al 26 settembre: 'Party in bici: l’Altomilanese in mobilità attiva', la quattro giorni di manifestazioni, incontri e workshop organizzata al Castello visconteo dall’Amministrazione comunale, dai partner di progetto Elaborazioni Srl, Poliste Srl e dall’U.S. Legnanese 1913, sarà una vetrina per le forme di mobilità alternative alle quattro ruote e per le iniziative attive in materia in città, dal Piedibus alla Bicipolitana, dal progetto l’Altomilanese si muove bene, con il sistema dei CO2 coin per gli spostamenti casa – scuola e casa – lavoro, alle biciclettate per le famiglie e alle competizioni. Ad aprire la quattro giorni di festa sarà, infatti, proprio una competizione, la Stralegnanese by night, corsa podistica organizzata dall’U.S. Legnanese 1913 che, dopo due anni di stop forzato per l’emergenza pandemica, darà la possibilità ai runner di tornare a gareggiare in città la sera. 'Party in bici' sarà, inoltre, un trampolino per la manifestazione sportiva più conosciuta di Legnano, la Coppa Bernocchi, che si disputerà una settimana più tardi, lunedì 3 ottobre.

"Party in bici sarà l’occasione per fare il punto sulle tante iniziative che toccano la nostra città in tema di mobilità attiva e che puntano a coinvolgere una quota sempre più ampia di cittadini, sin dall’età scolare - sottolinea il sindaco Lorenzo Radice. Nella realizzazione di una città ABCD, ossia attenta ai bisogni e concepita nell’ottica delle categorie più fragili, quelle degli anziani, dei bambini, dei ciclisti e dei disabili, la mobilità attiva riveste un’importanza crescente e decisiva per centrare l’obiettivo dell’inclusività".

