Al Parco Alto Milanese arriva il Ludoblò

Continuano gli eventi per famiglie al Parco Alto Milanese. Domenica 24 luglio nell’area della Baitina arriva il Ludoblò della cooperativa Energicamente. Dalle 15.30 i bambini avranno a disposizione tante proposte di legno, cartone, giochi antichi e tradizionali per ore spensierate in mezzo al verde. Ci saranno laboratori creativi dove i bambini potranno giocare con la loro fantasia e creatività. Alle 17 il giocoliere Raf divertirà con il suo spettacolo 'Non fatemi alterare'. Il buffo personaggio di poche parole sembra alla ricerca di qualcosa o qualcuno, ma cerca solo il momento giusto per iniziare uno spettacolo in cui c’è un continuo contrasto tra i tanti caratteri di Raf, dolce e misterioso, deciso.

