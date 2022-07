Aias Monza: riferimento per la riabilitazione

Alessandra Locatelli, assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, ha visitato la sede dell’Aias (Organizzazione di servizi e supporto per i disabili) di Monza.

Alessandra Locatelli, assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, ha visitato la sede dell’Aias (Organizzazione di servizi e supporto per i disabili) di Monza. La visita rientra nell’ambito del tour organizzato dall’assessore per conoscere da vicino le realtà lombarde che operano al servizio degli altri. “Ho molto apprezzato l’alta qualità dei servizi offerti dall’Aias di Monza che – ha dichiarato l’assessore al termine della visita – è una realtà preziosa, che si occupa di riabilitazione mettendo a disposizione professionisti qualificati e motivati. Aias Monza si è appena dotata di uno strumento altamente tecnologico come ‘Nirvana’“. “Si tratta – ha spiegato l’assessore – di un sistema medicale basato sulla realtà virtuale. Che risulta particolarmente adatto alla riabilitazione motoria e cognitiva e che si rivolge a quasi tutti i pazienti. È una sensory room che crea intorno al paziente un ambiente interattivo di grande utilità. E che, quindi, in conclusione, rende il percorso riabilitativo ancora più efficace e coinvolgente”. “Nel corso della visita – ha detto l’assessore – ho ringraziato da parte mia e di Regione Lombardia tutti gli operatori che svolgono questo importante servizio per le famiglie del territorio. Collaborare con realtà importanti e qualificate, come il centro riabilitativo dell’Aias di Monza, è, per Regione Lombardia, motivo di orgoglio e soddisfazione”.

Un grande risultato. “Un grande risultato – ha concluso l’assessore Locatelli – portato avanti in più di 40 anni di esperienza in questa struttura, aiutando tante persone con disabilità e le loro famiglie“.

