Vigezzo Bike Land

Presentate nei giorni scorsi a Santa Maria Maggiore le nuove ed importanti azioni per la promozione del turismo outdoor in Valle Vigezzo: grazie ai finanziamenti nell'ambito del progetto Interreg PAES.CH.IT. e all'Accordo di Programma siglato con la Regione Piemonte nel 2019, l'Unione Montana Valle Vigezzo, insieme alla società Vigezzo&Friends e ad altri partner italo-elvetici, ha illustrato, infatti, un nuovo tassello del più ampio progetto di potenziamento dell'offerta turistica sostenibile tra Italia e Svizzera. In sinergia con il Progetto Parco Nazionale del Locarnese e l'Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia, PAES.CH.IT. risponde alle nuove esigenze emerse dopo l'arrivo di AlpTransit e l'entrata in funzione del Lötschberg. Questi grandi attraversamenti hanno consentito il superamento rapido delle Alpi, modificando la percezione del contesto alpino, la sua attrattività e il bacino di utenza. Di fronte a questa sfida è fondamentale una riorganizzazione e valorizzazione territoriale transfrontaliera. Altri partner sono la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, le FART SA (rispettivamente gestore della tratta italiana e di quella svizzera della Ferrovia Vigezzina-Centovalli), l'Unione del Lago Maggiore e il Comune di Domodossola. Tra gli obiettivi del progetto PAES.CH.IT. c'è la promozione degli itinerari pedonali e delle ciclopiste transfrontaliere, la messa in rete delle peculiarità ambientali, architettoniche, naturalistiche poste a cavallo della frontiera, attraverso la combinazione tra diversi sistemi di trasporto pubblico, dove il trenino bianco e blu della Ferrovia Vigezzina Centovalli sarà elemento legante. Tra le varie attività del progetto, in stretta sinergia con l’Accordo di Programma siglato con la Regione Piemonte nel 2019 indirizzato al potenziamento integrato del turismo montano invernale ed estivo, che contempla la realizzazione di piste di downhill, vi è anche la promozione di itinerari a tema dedicati a percorsi religiosi, musei e percorsi ciclabili. VIGEZZO BIKE LAND - Partendo dallo sviluppo e dal ripristino dei nuovi trail nell’area della Piana di Vigezzo e sfruttando le opportunità sinergiche e finanziarie messe a disposizione dal progetto Interreg e dall'Accordo di Programma regionale, si è lavorato al potenziamento della rete di percorsi ed escursioni che interessano l’intera Valle Vigezzo, coinvolgendo tutti i comuni del territorio. Sono stati dunque mappati e raccolti in una nuova pubblicazione cartacea i percorsi esistenti, riorganizzati e corredati dalle informazioni utili per facilitare la comprensione del territorio da parte dei bikers che sceglieranno la Valle Vigezzo.

