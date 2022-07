Soi: un anno di successi

Che la Soi Inveruno sia in crescita è sotto gli occhi di tutti: 365 iscritti in totale, numerosi successi in ogni ambito.

Che la Soi Inveruno sia in crescita è sotto gli occhi di tutti: 365 iscritti in totale, numerosi successi in ogni ambito. “Il settore pallavolo ha 126 atleti: la squadra di seconda divisione maschile ha vinto il campionato, mentre le ragazze della prima divisione sono arrivate seconde sia in campionato sia nella prestigiosa ‘Coppa Giulianova’ - si legge sul resoconto riportato sulla rivista comunale ‘Notizie dal Comune’ - Ottimi risultati anche per la sezione basket, che registra ben 20 iscritti. La squadra di prima divisione ha chiuso al quinto posto il girone Gold, mancando di pochissimo la qualificazione ai playoff. Ottimi risultati anche per le squadre Under: dopo una prima fase difficile, gli atleti dell’under 14 e dell’under 17 sono arrivati alle semifinali nei gironi Silver. Anche per i piccoli del minibasket l’anno non poteva andare meglio: per loro tanto divertimento nelle gioco-partite. Bene anche il settore dell’atletica, che conta su 62 atleti più 22 master. Due ragazze dell’under 18 si sono qualificate ai campionati italiani allievi, mentre una standing ovation merita Alessia Gorla, campionessa regionale dei 60 indoor, che a livello nazionale si è classificata 18esima nei 200 metri e 19esima sui 100 metri”. Ma le soddisfazioni per la Soi potrebbero non concludersi qui: in questi giorni Stefano Marmonti è impegnato nei Campionati italiani junior a Rieti, e potrebbe aggiudicarsi il podio.

