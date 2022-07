Marcallo: la 'Notte Bianca'

Rullano i tamburi a Marcallo con Casone in attesa della Notte Bianca che, nell’edizione di quest’anno, si svolgerà sabato 23 luglio.

Rullano i tamburi a Marcallo con Casone in attesa della Notte Bianca che, nell’edizione di quest’anno, si svolgerà sabato 23 luglio. Come da tradizione, eventi e attrazioni di ogni genere attireranno marcallesi e non per le vie del centro storico del paese per tutta la serata, dalle ore 19 fino all’1. L’iniziativa è, come ogni anno, realizzata dal Comune di Marcallo con Casone, in collaborazione con i commercianti e con le molte associazioni locali che si metteranno a disposizione per rendere questa serata ancora più accesa ed entusiasmante. Street food, musica, animazioni, balli, giochi per bambini sono solo alcuni degli elementi caratteristici di una delle serate più attese del periodo estivo marcallese. Nell’edizione 2022, però, non ci saranno solo elementi tradizionali della Notte Bianca Marcallese: novità di quest’anno sarà infatti una originale sfilata di auto e costumi d’epoca in collaborazione con l’Associazione Volanti Gloriosi Lombardi. Modelle in abiti vintage e automobili gireranno per i borghi storici del paese e dei Comuni limitrofi, evocando un piacevole ritorno al passato. Oltre a ciò, molti bar e locali marcallesi, nel corso della serata, metteranno a disposizione i propri spazi per soddisfare sete e appetito a chiunque voglia passare il proprio 23 luglio in quel di Marcallo: la pizzeria “da Tony”, ad esempio, preparerà una pizza speciale, dedicata a questa importante serata. Inoltre, ‘DJ bar’ e “Mauro Il Fornaio”, nei pressi di piazza Italia, assieme a “Izzy Bar” di Via Varese, allestiranno degli spazi all’aria aperta per ospitare chiunque voglia assaggiare le pietanze dei menù dedicati che i rispettivi locali prepareranno in occasione della Notte Bianca. I presupposti per vivere, ancora una volta, una serata indimenticabile all’insegna dell’allegria ci sono tutti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!