"Più decoro per il verde"

“Dopo diverse segnalazioni dei residenti della zona ho deciso di presentare un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione comunale un tempestivo intervento di potatura degli alberi che ormai sono arrivati a coprire i punti luce della Via Piave creando disagi nelle ore serali - commenta il consigliere Yuri Garagiola - Riportiamo il decoro e la sicurezza per le vie di Inveruno!”

