Festa della birra in Baitina

Appuntamento in Baitina, nel Parco Alto Milanese, per tre serate all’insegna della migliore birra, buon cibo e intrattenimento musicale.

Appuntamento in Baitina, nel Parco Alto Milanese, per tre serate all’insegna della migliore birra, buon cibo e intrattenimento musicale. Si parte giovedì 14 luglio con un concerto live dei Diablo Rey, che porteranno i presenti alla scoperta dei suoni del Sudamerica con una serata fatta di carnavalitos, bolero, sayas e ritmi afro-caraibici. Si continua venerdì 15 luglio con il Jama Trio live per concludere sabato 16 luglio con il Dj Set di Leo Marrone. Il tutto accompagnato dalle fresche birre e da un menù golosissimo. E’ presente anche un menù speciale anche per i più piccoli. Inizio concerti, alle 21 (ingresso libero, prenotazione consigliata al numero 351/9954376).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!