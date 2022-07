La giunta comunale di Legnano, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha approvato nella seduta di martedì 12 luglio il progetto esecutivo per gli interventi di messa in sicurezza stradale che saranno finanziati con 160 mila euro ottenuti dal ministero dell’Interno.

La giunta comunale di Legnano, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha approvato nella seduta di martedì 12 luglio il progetto esecutivo per gli interventi di messa in sicurezza stradale che saranno finanziati con 160 mila euro ottenuti dal ministero dell’Interno. Gli interventi riguarderanno due punti di via Ciro Menotti nel tratto compreso tra via dei Ciclamini e via delle Azalee in cui sono concentrate attività commerciali e dove occorre limitare la velocità dei veicoli. In particolare sarà realizzato un incrocio rialzato fra via Menotti e via delle Azalee e la riqualificazione dei marciapiedi esistenti per consentire l’attraversamento pedonale dell’intersezione stradale abbattendo le barriere architettoniche. Il secondo intervento consiste nella realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza della Mater Orphanorum. L’altra zona della città interessata da lavori di messa in sicurezza sarà la via Palestrina nel quartiere Oltresaronnese. I lavori consisteranno realizzazione di un nuovo marciapiede a completamento dell’esistente sino al confine con il Comune di Castellanza e la realizzazione di un’isola di protezione al parcheggio esistente. Queste due opere saranno realizzate per mettere in sicurezza i pedoni e il parcheggio, oltre a ridurre il calibro stradale come deterrente all’alta velocità di percorrenza della strada. Il tratto di via Palestrina interessato è compreso tra la via Vivaldi e il confine comunale. Questi interventi di messa in sicurezza, che saranno realizzati a settembre, si sommano a quelli approvati nel mese di maggio per 500mila euro complessivi e che riguarderanno via Leone da Perego (fra le vie Resegone e Correnti), gli incroci Filzi-Resegone, Solferino-Madonna delle Grazie, Palermo-Puccini, Santa Caterina-Montenevoso, le vie Mazzini (all’altezza dell’oratorio di San Domenico) e Novara (in prossimità della rotatoria dell’ospedale). Anche questo pacchetto di interventi sarà realizzato a settembre. Da ricordare che a breve avranno inizio i lavori per la Zona 30 nel quadrilatero dell’Oltrestazione delimitato da via Venegoni, viale Sabotino, via Bainsizza e dalla ferrovia con la realizzazione delle porte d’ingresso (segnaletica orizzontale e verticale) e la sistemazione delle intersezioni viarie più pericolose con attraversamenti rialzati o restringimenti per rallentare la velocità veicolare. I lavori, dell’importo complessivo di 120mila euro circa, cominceranno dalle strade interessate dal passaggio dei bus, vie Vespucci e Genova, per proseguire con i punti in prossimità delle scuole e si concluderanno in autunno.

