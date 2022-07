Premiata Martina Rabbolini

Nel novero dei premiati figurava anche lei. Martina Rabbolini, talentuosa nuotatrice villacortesina doc che in questi anni ha conquistato successi su successi.

Nel novero dei premiati figurava anche lei. Martina Rabbolini, talentuosa nuotatrice villacortesina doc che ha svergognato con la luce dei suoi successi nazionali e internazionali la sua condizione di ipovedente, ha avuto un riconoscimento al memorial Giovanni Marra 'cuore e gioco di squadra' svoltosi in sala Barozzi all'Istituto dei ciechi di Milano. "Martina - si legge in una nota - ha avuto l'onore di essere premiata per i risultati sportivi di questa stagione, è stata una serata fantastica dove si è parlato di sport, impegno e dedizione". Martina ha da poco concluso la stagione con la partecipazione agli assoluti di Napoli e commenta soddisfatta: "torno a casa con tre ori nei cinquanta stile, nei cento dorso e nei 100 stile, voglio ringraziare nuovamente la mia società GSD non vedenti Milano e il team insubria per tutto il sostegno, ora mi prenderò qualche giorno di vacanza per essere pronta ad affrontare la nuova stagione". Che, per lei, promette altre magie in quella vasca che è il suo elemento naturale.

