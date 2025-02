Il countdown per le Olimpiadi

Tra un anno esatto, il 6 febbraio 2026, la torcia olimpica si accenderà su Milano-Cortina: le Olimpiadi invernali che per la prima volta porteranno i cinque cerchi da noi.

In piazzetta Reale, dove si trova Palazzo Reale, il 6 febbraio si accende l’Omega Countdown Clock che segnerà i giorni, le ore, i minuti e i secondi che separano l’Italia e il resto del mondo da Milano Cortina 2026 e dall’accensione della fiamma olimpica allo Stadio San Siro.

Intanto, davanti al Duomo, si entra nel vivo dei Giochi e ci si avvicina al mondo degli sport su ghiaccio, con l’inaugurazione del Milano Cortina 2026 Sport Village Powered by Samsung & Enel. Per quattro settimane, fino al 6 marzo, aprono gratuitamente al pubblico due piste di Hockey su Ghiaccio e Curling. Potrai partecipare a workshop culturali e digitali e, grazie al supporto costante di istruttori, potrai anche metterti alla prova nelle due discipline, seguendo lezioni di trenta minuti.

L'apertura ufficiale, alla presenza delle istituzioni e degli sponsor ufficiali dei Giochi, è fissata per le 17:30.

Si festeggia il -1 all’inizio dei Giochi anche in piazza Città di Lombardia, dove il 6 febbraio dalle 17:00 alle 20:00 è in programma uno spettacolo di pattinaggio sincronizzato. Ospiti d’eccezione, Tina e Milo, le Mascotte di Milano Cortina 2026.

L’entusiasmo per l’arrivo dei Giochi contagia tutta Milano. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Mobility Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, celebrerà l’evento del “One Year to Go” illuminando la Stazione di Milano Centrale con i colori della bandiera italiana.

Sempre il 6 febbraio alle 18:45, in via S. Vigilio, viene inaugurata Casa Randstad, HR Partner di Milano Cortina 2026, con un evento a numero chiuso che vedrà la partecipazione di Giuliano Razzoli, Campione Olimpico di slalom speciale alle Olimpiadi di Vancouver 2010, Zoran Filicic, commentatore televisivo e giornalista sportivo, e del CEO Marco Ceresa.

Salomon, invece, porterà la festa nello store di Corso Garibaldi, dove verranno offerti gadget a tema per ogni acquisto. Dalle 17:30 il campione Olimpico, Antonio Rossi, sarà nel punto vendita per un momento dedicato di meet & greet. Alle 18:00 i runner della Running Art Experience disegneranno invece un percorso dedicato su Strava pensato per questa giornata di celebrazioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!