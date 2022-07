Siccità: agricoltori in preghiera

Gli agricoltori di Magenta, con don Giuseppe Marinoni, in preghiera per chiedere alla Madonna di far piovere e mettere fine alla siccità.

Ormai è rimasta solo la fede. Una preghiera e una processione richieste dagli agricoltori di Magenta a don Giuseppe Marinoni per chiedere alla Madonna di far piovere e mettere fine alla siccità. Lunedì sera il mondo agricolo era stremato e senza più soluzioni per la siccità, se non quella di affidarsi al divino per salvare i raccolti. Presenti anche normali cittadini e fedeli che hanno riempito la piazza della chiesa di San Rococ, in tutto più di cinquanta persone hanno sfilato per le vie del centro di Magenta. Alla preghiera organizzata da Don Giuseppe Marinoni per soddisfare questa richiesta degli agricoltori di Magenta era presenta anche il neo eletto Sindaco Luca Del Gobbo.

Don Giuseppe Marinoni non pensa sia possibile fare a meno della scienza e non vuole che la preghiera iniziata davanti alla chiesa di San Rocco e proseguita con la processione fino alla cappella di San Bernardo venga interpreta come un atto di superstizione. Tre sono infatti i simboli che ha deciso di utilizzare per la preghiera e la processione che è avvenuta nel giorno di San Benedetto. La croce a simboleggiare la fede. Un libro, simbolo della cultura e dello studio umano e infine un’aratro, che rappresenta l’esperienza maturata dagli agricoltori e il loro lavoro manuale nei campi.

PREGHIERA PER FAR FINIRE LA SICCITA'



