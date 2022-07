Ponte chiuso la domenica

Ordinanza di chiusura del ponte sul Naviglio a Bernate tutte le domeniche pomeriggio. Il sindaco e il comandante della polizia locale spiegano la decisione e fanno un primo bilancio.

Il sindaco di Bernate Ticino Mariapia Colombo con il sostegno della polizia locale ha emanato un’ordinanza per la chiusura domenicale del ponte storico sul Naviglio Grande. Un provvedimento sperimentale – come ci spiega il primo cittadino – per garantire sicurezza sul nodo centrale del paese soggetto a traffico intenso, soprattutto nei giorni festivi. “...Bernate nei mesi estivi vede un’affluenza importante di turisti e ciclisti che percorrono la strada Alzaia, da qui l’ipotesi di sperimentare la chiusura al traffico veicolare tutte le domeniche dalle 14 alle 18. In futuro valuteremo, anche alla luce delle criticità che emeregeranno, se proseguire come è nostra internzione, comunque sempre in un’ottica di miglioramento”. Ha proseguito poi la Colombo: “Tale decisione è stata possibile grazie alla recente inaugurazione della nuova strada – tangenzialina – esterna al paese, senza la quale la parte residenziale dopo il ponte non avrebbe avuto sbocchi”.

Una sperimentazione di carattere temporaneo sostenuta dalla polizia locale, impegnata in prima linea insieme alla Protezione Civile nell’attuazione di tale ordinanza. “...l’intento principale è quello di salvaguardare gli utenti deboli della strada quali pedoni e ciclisti. Una valutazione attenta e puntale verrà fatta al termine del periodo sperimentale. Al momento non emergono problemi rilevanti grazie alla collaborazione della gente. La nostra intenzione è quella di proseguire e fare poi delle attente valutazioni con l’Amministrazione…”. Un avvio dunque positivo quello che emege dalle parole del comandante dei vigili Walter Chiodini.

PONTE CHIUSO: "...PER LA SICUREZZA DI CICLISTI E PEDONI"



IL COMANDANTE CHIODINI: "AVVIO POSITIVO"



