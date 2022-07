Masterplan: mozione M5S

Il Movimento Cinque Stelle Lombardia ha depositato una mozione, a prima firma Roberto Cenci, per chiedere la revisione del Masterplan Malpensa 2035 e istituzione di un SIC/ZPS.

Il Movimento Cinque Stelle Lombardia ha depositato una mozione, a prima firma Roberto Cenci, per chiedere la revisione del Masterplan Malpensa 2035 e istituzione di un SIC/ZPS (Sito di Importanza Comunitaria - e come ZPS - Zona di Protezione Speciale) nell’area della brughiera del Gaggio. Massimo De Rosa (M5S): "Lo scopo di questa mozione è far sì che tutte le forze politiche che hanno a cuore la voce dei territori, abbiano modo di esprimersi e di conseguenza compattarsi a tutela degli interessi del territorio stesso. Sappiamo dell’esistenza di progetti alternativi all’attuale, che comporterebbe un rilevante consumo di suolo e l’abbattimento di parte della brughiera. Proposte alternative peraltro presentate da un ente terzo, quale il Parco del Ticino. Regione Lombardia non ha però nemmeno voluto ascoltare, al punto che lo stesso ente Parco, di fronte all’impossibilità di intavolare un dialogo costruttivo, ha preferito abbandonare il tavolo di discussione tra gli enti coinvolti dal progetto. Di conseguenza il protocollo relativo al Masterplan 2035 non è stato sottoscritto né dal Parco del Ticino quindi, né da alcuni dei Comuni coinvolti". Prosegue Roberto Cenci (M5S): "Per questo motivo, al fine di salvaguardare la brughiera di Malpensa e Lonate, con le specie animali che la abitano come le due specie di farfalle che verrebbero altrimenti condannate all’estinzione, chiediamo a Regione Lombardia di sospendere il protocollo d’intesa relativo al 'Masterplan 2035 dell’Aeroporto della Malpensa' e rivalutare la fattibilità delle soluzioni alternative proposte dal Parco del Ticino. Ciò permetterebbe non solo di tutelare il patrimonio naturale rappresentato dalla brughiera, ma anche di mettersi al riparo da una possibile procedura di infrazione europea. Contestualmente chiediamo a Regione Lombardia di inoltrare, presso il ministro competente la richiesta per trasformare l’area a Sud dell’aeroporto Malpensa, la Brughiera del Gaggio in un Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale» spiegano i Consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle, dopo aver presentato la mozione: “Revisione del Masterplan “Malpensa 2035” e istituzione di un SIC/ZPS nell’area della Brughiera del Gaggio”.

