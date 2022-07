La ricca stagione di eventi organizzata dall'associazione 'LetterAltura', che si snoderà fino a novembre, è iniziata.

La ricca stagione di eventi organizzata dall'associazione 'LetterAltura', che si snoderà fino a novembre, è iniziata. Mentre il direttivo guidato dal presidente Amadio Taddei sta finalizzando gli ultimi dettagli del programma del 'Festival LetterAltura 2022' (21-25 settembre), e di 'Aspettando il Festival' (che proseguirà sino alla vigilia del Festival stesso), il mese di luglio di 'LetterAltura' sarà dedicato a due passeggiate letterarie sulle alture del Verbano. I due appuntamenti di 'CAImminare con LetterAltura', in collaborazione con le due sezioni verbanesi del CAI, sono per sabato 16 luglio al Pian Cavallone con la presentazione di 'Una breve estate', ultimo romanzo di Alberto Paleari e venerdì 22 luglio all’Alpe Basseno con lo spettacolo teatrale 'In capo al Mondo. Viaggio con Walter Bonatti'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!