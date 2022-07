Marco Ligabue in concerto ad Arconate

Pronti per cantare e ballare? Il quinto evento della 'Settimana della Cultura' è l’imperdibile concerto di Marco Ligabue. Sabato 9 luglio ad Arconate.

Pronti per cantare e ballare? Il quinto evento della 'Settimana della Cultura' è l’imperdibile concerto di Marco Ligabue. Con 'Sarà bellissimo tour 2022', il cantautore torna ad esibirsi sui palchi di tutta Italia dopo i due anni di stop causati dalla pandemia. L’appuntamento ad Arconate è per questo sabato (9 luglio), alle 21.30, in piazza Libertà, con ingresso gratuito. L’evento è finanziato da Fondazione Cariplo.

