Bruciano i boschi sull’alzaia

L’allarme è scattato poco dopo le 16 di oggi: stanno bruciando alcuni boschi lungo l’alzaia del Naviglio a Turbigo. E sul posto allora ecco che si sono portati diversi mezzi dei Vigili del fuoco, della Protezione Civile e del Parco del Ticino, oltre agli agenti della Polizia locale del comando cittadino e all’unitá forestali dei Carabinieri. Le operazioni di spegnimento si sono concentrate in varie zone e hanno visto il personale impegnato per diverse ore.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!