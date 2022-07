Per aprire ha aperto. Si tratta però ora di farla marciare a dovere animandola con continue iniziative. Per la biblioteca scolastica 'Giosuè Carducci' l'Amministrazione comunale del sindaco Lorenzo Radice pensa in grande.

Per aprire ha aperto. Si tratta però ora di farla marciare a dovere animandola con continue iniziative. Per la biblioteca scolastica 'Giosuè Carducci' l'Amministrazione comunale del sindaco Lorenzo Radice pensa in grande. E, per realizzare l'obiettivo, chiede alle associazioni di dare man forte. "Grazie all'istituto scolastico Carducci - spiega il primo cittadino in una nota - ak durugebte e a tutti gli insegnanti una storica scuola di Legnano apre le porte alla comunità, con la biblioteca uno spazio bello, funzionale, accogliente, allestito anche grazie alla fantastica collaborazione con girolibri è ora a disposizione del quartiere e non solo degli alunni". Fin qui ciò che è già realtà, Ma lo spazio potrebbe essere molto altro e quindi Radice prosegue lanciando l'assist alle realtà associative "Disponibili a tenere aperta la biblioteca il sabato". E conclude: "Abbiamo uno spazio, facciamolo vivere".

