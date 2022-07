Belletta campione italiano Juniores

Pedalata dopo pedalata, si è regalato la soddisfazione più bella. L'arlunese Dario Igor Belletta ha vinto a Cherasco il campionato italiano juniores FCI. Belletta, autore di una corsa imperiosa, è riuscito ad avere ragione della concorrenza con un'andatura regolare e sicura e ha avuto la meglio al termine di una competizione molto ardua e selettiva. Belletta continua così con un 2022 ad alta voce nel quale ha vinto, tra le altre competizioni, la quinta edizione del trofeo 'Città di Treviglio'. Belletta non è nuovo a essere incoronato re delle due ruote. Lo era già stato anche nel 2018 quando mise le mani sulla competizione della categoria esordienti secondo anno.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!