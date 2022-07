La Fanfara da 55 anni

La Fanfara dei Bersaglieri 'Tramonti - Crosta' di Lonate Pozzolo al traguardo dei 55 anni di costituzione. Domenica 10 luglio una giornata di festa, emozioni e ricordi.

La Fanfara dei Bersaglieri 'Tramonti-Crosta' di Lonate Pozzolo al traguardo dei 55 anni di costituzione. E, allora, per un momento tanto importante, ecco un evento altrettanto speciale. Domenica 10 luglio si comincerà alle 8.30 con il rinfresco di accoglienza presso il parco Bosisio, quindi alle 9 inquadramento del corteo in via Dante e alle 9.15 la partenza dello stesso per il parco delle Rimembranze. Qui, alle 9.30, onori ufficiali, accensione tripode e discorsi delle autorità, per poi lasciare spazio alla sfilata per le vie cittadine. Alle 11 Santa Messa in piazza Sant'Ambrogio e, al termine, sarà la volta della cerimonia con l'esecuzione di brani musicali delle due Fanfare presenti (appunto 'Tramonti-Crosta' e 'G. Colombo' di Lecco), mentre alle 13 pranzo al parco Bosisio.

