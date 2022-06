La 29^ edizione. Un appuntamento che è, ormai, una vera e propria tradizione e che, allora, puntuale eccolo pronto ad andare in scena. Sabato 2 luglio, infatti, torna il ‘Mercatino di Bienate’.

La 29^ edizione. Un appuntamento che è, ormai, una vera e propria tradizione e che, allora, puntuale eccolo pronto ad andare in scena. Sabato 2 luglio, infatti, torna il ‘Mercatino di Bienate’. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Bienate e Magnago, con il contributo del Comune e la collaborazione delle associazioni locali, si svolgerà dalle 17 a mezzanotte con tante bancarelle di artigiani, collezionisti e hobbisti che presentano prodotti usati, vecchi o di rilevanza antica e collezionistica e di oggettistica antica o storica. Non mancherà, poi, l’intrattenimento con un concerto rock in piazza del mercato a Bienate e spettacoli di equilibrismo e clowneria. Inoltre, dalle 19 alle 21 nel cortile del Centro Anziani, grande paella.

