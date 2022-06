Bilancio Partecipato: ha vinto il 'Festival'

Bilancio Partecipato: alla fine ha vinto Fondazione Aurea con il progetto del Festival Nazionale dell’Economia Sociale e della Transizione Ecologica (38,10% delle preferenze).

Bilancio Partecipato: alla fine ha vinto Fondazione Aurea con il progetto del Festival Nazionale dell’Economia Sociale e della Transizione Ecologica (38,10% delle preferenze), seguito dal campo da pallavolo al Parco Sciaredo (27,42%) e dall’illuminazione sul canale e installazione di nuovi cestini e piantumazione (sempre al Parco Sciaredo; 13,51%). Quindi, ecco lo sportello cittadini in difficoltà (10,28%), la piantumazione a Sciaredo (3,6%), il servizio ludico ricreativo per famiglie ucraine (3,43%), l’aiuola fiorita con fontana in piazza San Zenone (2,62%) e la guida multimediale della città (1,01%).

