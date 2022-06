Sabato 2 luglio si inaugura a Santa Maria Maggiore l'attesa stagione di 'Musica da bere': sette appuntamenti tra luglio e agosto sotto l'impeccabile e competente direzione artistica del maestro Roberto Bassa. La programmazione alternerà appuntamenti di musica classica con concerti di musica popolare e sarà arricchita da due incontri musical-teatrali, realizzati in collaborazione con il Teatro La Baracca di Prato e con il prestigioso Teatro della Tosse di Genova.

