Finanziamento per il cimitero

Cimitero: la Regione finanzia i lavori sul tetto. Nei mesi scorsi, infatti, il Comune di Arconate ha partecipato a un bando regionale per l’assegnazione di contributi al fine di rimuovere l’amianto ancora presente negli edifici pubblici. Il progetto dell’Amministrazione comunale riguarda la rimozione di circa 75 metri quadri di amianto dal tetto del cimitero e, contestualmente, l’installazione di 3 kwp di pannelli fotovoltaici, che contribuiranno ad alimentare l’illuminazione votiva del cimitero. "La Regione ha deciso di finanziare il nostro piano, erogando 36.944,67 euro. Il Comune integrerà questo importo con 3.523,77 euro, per un’opera che costerà, in totale, 40.468,44 euro - scrivono - I lavori termineranno entro fine anno. Si tratta di un intervento fondamentale, che consentirà di riqualificare il nostro cimitero, in linea con le vigenti normative e nel pieno rispetto dell’ambiente".

