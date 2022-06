Passi in avanti verso la realizzazione del Distretto milanese della cultura digitale. Presentato al ‘Meet Center’ di Milano l’Atlante dell’arte digitale.

Passi in avanti verso la realizzazione del Distretto milanese della cultura digitale. Presentato al ‘Meet Center’ di Milano l’Atlante dell’arte digitale. Autorità istituzionali, artisti, galleristi e stampa specializzata sono intervenuti alla prémière organizzata da Mariagrazia Mattei in collaborazione con Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Il convegno inaugurale per la tre giorni di lavori dedicati alla nuova frontiera dell’arte e della cultura digitale si è tenuto all’auditorium di viale Vittorio Veneto per tracciare la rotta che porterà alla formazione di un vero distretto milanese dell’arte digitale contemporanea. “Siamo presenti in questo settore come in altri ambiti molto importanti e all’avanguardia della tecnica e tecnologia informatica” ha sottolineato l’assessore regionale all’Innovazione e Ricerca Fabrizio Sala. “Penso – ha proseguito – al sistema di controllo della blockchain varato da poco. Penso anche ai recenti finanziamenti per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo. E, ancora, penso all’accordo per la trasmissione di dati in quantum che nei giorni scorsi abbiamo sottoscritto con il Politecnico di Milano e l’Esercito Italiano. L’interfaccia della comunicazione sta cambiando e sempre più spesso ci troviamo a dover anticipare i tempi. Gli organizzatori di questo evento e questa platea molto preparata meritano tutto il nostro impegno”. “L’atlante digitale dovrà essere in movimento – ha rimarcato il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti – diventando una leva di trasformazione non solo per l’arte ma anche per l’intera società. Investire sulla cultura ha sempre portato grandi opportunità e Fondazione Cariplo lo fa da trent’anni”.

