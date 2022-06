Un monumento per il Beato Don Gnocchi

Dedicato al Beato Don Carlo Gnocchi, ma anche a ricordo di chi, oggi, purtroppo non c'è più: un monumento sulla rotonda di via per Oleggio; reaizzato dagli Alpini di Castano.

La dedica a quella figura che è stata, è e sarà per sempre un esempio e un punto di riferimento (il Beato Don Carlo Gnocchi), ma anche il ricordo per tutte le persone che, purtroppo, oggi non ci sono più (le vite spezzate, come le hanno chiamate). E, poi, gli omaggi alle brigate alpine e alla città intera. Le emozioni, allora, che già stanno cominciando a fare capolino nei cuori e nelle teste e che diventeranno ancora più grandi la mattina del 3 luglio quando sarà il momento dell'inaugurazione. La cerimonia ufficiale, insomma, di scopertura del monumento che gli Alpini di Castano hanno voluto realizzare, appunto, per il territorio e per la comunità castanese, là sulla rotonda di via per Oleggio. "Un progetto partito all'incirca quattro anni fa - racconta il capogruppo Mario Noé - Quindi, l'emergenza Covid ci ha visti costretti ad un rallentamento, però adesso finalmente siamo arrivati alla conclusione. Un'opera dal significato profondo, perché è dedicato al Beato Don Carlo Gnocchi e, allo stesso tempo, ricorda coloro che non sono più con noi. Inoltre, a completarla ci saranno anche gli stemmi delle brigate alpine e quello della città di Castano".

