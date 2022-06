Primo incontro sull'illuminazione

Si terrà allo Spazio Incontro Canazza di via Colombes 69 a Legnano, lunedì 27 giugno alle 21, il primo appuntamento aperto alla cittadinanza sul progetto di illuminazione pubblica che prenderà il via l’1 luglio, con l’inizio della concessione a Enel X.

Si terrà allo Spazio Incontro Canazza di via Colombes 69 a Legnano, lunedì 27 giugno alle 21, il primo appuntamento aperto alla cittadinanza sul progetto di illuminazione pubblica che prenderà il via l’1 luglio, con l’inizio della concessione a Enel X, che per 16 anni si occuperà della gestione e della manutenzione degli impianti sul territorio comunale. Il progetto prevede l’efficientamento tramite la riqualificazione totale a led degli oltre settemila impianti di illuminazione presenti sul territorio comunale e l’estensione del servizio di illuminazione pubblica tramite 155 nuovi impianti a LED, oltre, fra le altre cose, all’installazione di sistemi di telecontrollo e alla dotazione di nuovi servizi digitali per realizzare la smart city. Saranno presenti il presidente della Consulta Oltresempione Enzo Tesoro, l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi e l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca. Gabriele Becattini, responsabile Project Planning B2G Enel X Italia, illustrerà tecnicamente il progetto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!