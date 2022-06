La tua SPA per capelli vicino a casa

Abbiamo creato un ambiente studiato per farti “tirare il fiato” dalla frenesia della quotidianità.

Phon rumorosi, ambienti affollati, chiacchiericcio e fretta nel servizio non sono la tua idea di relax quando vai dal parrucchiere? Ti capiamo. Se curare i capelli è un’esigenza di cui non si può fare a meno, non dev’essere per forza una tortura che prosciuga le tue energie. Anzi! Per la nostra filosofia di lavoro, l’appuntamento dal parrucchiere dovrebbe essere un momento dove la necessità (di tagliare e colorare i capelli) incontra la calma e il piacere di rallentare.

Bando ai proclami, ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo creato un ambiente studiato per farti “tirare il fiato” dalla frenesia della quotidianità. Ecco cosa ti aspetta venendo in salone da noi:

AREA LAVAGGI SEPARATA

È il cuore del nostro salone dove ha inizio il tuo relax più profondo. La zona è completamente separata dal resto del salone, isolata addirittura da una porta. È l’ambiente nel quale realizziamo alcuni dei nostri trattamenti, fiore all’occhiello della nostra cura per i tuoi capelli (il Biolifting cute e il Biolifting viso). Nei mesi più freddi puoi goderti una tisana ed essere riscaldata da una morbida coperta mentre ti godi la comodità dei nostri lavaggi.

BIOLIFTING CUTE

20 minuti di massaggio cute e spalle eseguito dalle mani esperte di Barbara all’interno della nostra zona lavaggi separata con luce soffusa. Solo tu e lei per scaricare tutte le tensioni e rinfrancare corpo e spirito. Assolutamente da provare!

BIOLIFTING VISO

Insieme ai capelli, la pelle del viso parla subito di noi. Abbiamo studiato un trattamento che combina ossigenoterapia e acido ialuronico per una pelle più vitale, corposa e luminosa. 20 minuti di trattamento, in completa privacy all’interno della nostra zona separata, comodamente sdraiata sul nostro lettino.

FRIGO DEDICATO

Nei mesi più caldi, oltre al classico caffè, puoi rinfrescarti con una bibita fresca. Abbiamo un piccolo frigo dedicato proprio a questo ed è a tua completa disposizione.

FRESCHI KIMONO MONOUSO

Per proteggere i tuoi abiti e garantirti il massimo dell’igiene, utilizziamo Kimono personalizzati. Al tatto sembrano di seta e ci aiutano a prevenire eventuali imprevisti.

Questa è la nostra idea di relax e coccole. Se ti piace vivere l’appuntamento dal parrucchiere in questo modo, vieni a trovarci. Trovi molte altre informazioni anche sulle nostre pagine social. Ti aspettiamo!

