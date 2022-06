Commercio estero: la Lombardia cresce ancora

La Lombardia incrementa ancora il valore delle sue esportazioni: nel primo trimestre 2022 cresce del +4,9% (congiunturale) e tocca i 38,4 miliardi di euro. La crescita tendenziale (+26,3%) è diffusa in tutte le provincie lombarde.

Buone performance per tipologie di prodotto e aree geografiche, salvo alcune comprensibili difficoltà per Russia (-5,6%) Hong-Kong (-7,9%) e Ucraina (-26,4%). L'analisi dell'andamento delle quantità scambiate conferma il quadro positivo, con un incremento tendenziale del 22,2%. E' quanto emerge dal rapporto di Unioncamere Lombardia sul commercio nel primo trimestre 2022, pubblicato il sito di Unioncamere Lombardia.

ASSESSORE GUIDESI: MARGINI DI MIGLIORAMENTO PER IL FUTURO - "Ottimi risultati anche nel primo trimestre 2022 - sottolinea l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi - segno che le aziende lombarde hanno un ottimo posizionamento sui mercati internazionali grazie alla qualità dei prodotti e all'offerta di servizi personalizzati per i clienti esteri".

"Sono altresì convinto - prosegue - che a medio-lungo termine saremo in grado ulteriormente di migliorarci se presenteremo alle aziende lombarde, che ancora non esportano, strumenti di formazione e accompagnamento all'internazionalizzazione".

"Questo evidentemente al netto di tutti quei fattori economici e geopolitici che - ha concluso - continuano a limitare il nostro potenziale perché imprevedibili e globali".

AURICCHIO (UNIONCAMERE): IMPRESE LOMBARDE INCREDIBILE CAPACITA' DI ADATTARSI - "Le imprese lombarde continuano a mostrare una incredibile capacità di adattarsi - ha commentato il presidente di Unioncamere Lombardia e di Assocamerestero Gian Domenico Auricchio - alle condizioni economiche in continua evoluzione: nonostante fattori negativi esogeni vecchi e nuovi, in particolare le crisi geo politiche, la locomotiva lombarda continua a procedere. Gli ordini acquisiti sino ad ora hanno sostenuto i livelli produttivi e i flussi di merci verso l'estero, anche se da soli questi dati non bastano a darci un quadro completamente positivo per le incognite su costi e prezzi".

SETTORI - Il comparto legato ai metalli di base e prodotti in metallo rimane il principale motore della crescita dell'export lombardo (+39,2% tendenziale) con effetti positivi sulla performance della maggior parte delle province. Incrementi tendenziali a due cifre si registrano anche per il valore dell'export delle restanti categorie di prodotto ad eccezione dei macchinari e apparecchi che si fermano al +6,2%, contribuendo comunque significativamente alla crescita complessiva.

MERCATI DI DESTINAZIONE - I flussi verso la maggior parte dei principali paesi di destinazione delle merci lombarde registrano incrementi tendenziali a due cifre. Questo permette di ottenere ottimi risultati verso tutte le aree geografiche di destinazione delle merci lombarde, in primis verso i paesi dell'Unione europea a 27 (+26%), l'America settentrionale (+37,5%) e i Paesi europei non UE (+16,7%) che apportano i maggiori contributi positivi alla crescita complessiva.

Mantengono un peso determinante i flussi verso la Germania (+30,3%), la Spagna (+28,2%) e la Francia (+19,3%). Svizzera (+20,6%), Regno Unito (+19%) e Turchia (+18,1%) sono i più importanti tra i Paesi europei non UE27, seguiti dalla Russia con un risultato negativo per questo trimestre (-5,6%).

L'impatto della crisi russo-ucraina non è pienamente riflesso in questi dati sia perché le sanzioni sono entrate in vigore nel corso del trimestre sia perché vi erano già provvedimenti restrittivi sulla Federazione Russa. Asia orientale a tre velocità, con Cina in crescita moderata (+9,9%) e Hong-Kong in flessione (-7,9%). Giappone (+26,5%) e Corea del sud (+20,3%) in forte crescita.

EXPORT: ANDAMENTI PROVINCIALI - L'incremento a due cifre interessa tutte le provincie lombarde che mostrano differenze sostanziali in base alle tipologie di prodotto più esportate, fattore che influisce sui risultati complessivi. L'export di metalli di base e prodotti in metallo è determinante per le provincie di Brescia (+45%), Cremona (+52%), Lecco (+37%), Mantova (+45%), Sondrio (+48%) e Bergamo (+33%). Le sostanze e prodotti chimici rivestono particolare importanza per il risultato di Bergamo (+30%) e Pavia (+56%).

COMO E MILANO IN TESTA PER I TESSUTI - I prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori danno il maggior contributo positivo alle esportazioni di Como (+41%), Milano (+38%) e Varese (+55%). Per Varese un forte contributo positivo proviene anche dai mezzi di trasporto (+75%). Lodi rimane specializzata nell'export di computer e apparecchiature elettroniche, che registrano un incremento dell'export del 46%. Infine la provincia di Monza e Brianza deve il risultato positivo principalmente all'export di articoli farmaceutici in fortissima crescita (+111%).

IMPORT E SALDO DELLA BILANCIA COMMERCIALE - Il valore delle importazioni cresce del 12,6% congiunturale, più intensamente rispetto a quanto registrato dalle esportazioni (+4,9%), superando i 46 miliardi di euro. Queste dinamiche degli scambi con l'estero determinano il peggioramento del deficit commerciale regionale che, rispetto allo scorso trimestre, raggiunge i 7,9 miliardi di euro.

