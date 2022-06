Contrasto al disagio giovanile

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha approvato lo stanziamento di ulteriori 1,2 milioni di euro per finanziare gli interventi psico-socio educativi in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio di giovani e adolescenti e delle loro famiglie.

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha approvato lo stanziamento di ulteriori 1,2 milioni di euro per finanziare gli interventi psico-socio educativi in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio di giovani e adolescenti e delle loro famiglie e ha stabilito di prorogare al 30 settembre 2023 il termine per la conclusione dei voucher attivati.

"La misura - ha spiegato l'assessore regionale Alessandra Locatelli - è diretta ad adolescenti o giovani tra i 13 e i 25 anni ed è volta a garantire la realizzazione di interventi psico-socio educativi come colloqui, counselling, attività di contrasto alla dispersione scolastica, accompagnamento e a favorire processi di inclusione sociale".

"Si tratta - ha aggiunto Locatelli - di una misura importante per rispondere alle esigenze di giovani e adolescenti in difficoltà e delle loro famiglie. Esigenze che si sono acuite a seguito dell'emergenza pandemica e alle quali Regione Lombardia intende dare risposte concrete e mirate anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse che saranno destinate alle Ats, a seguito di adesione alla manifestazione di interesse".

