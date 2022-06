“A oggi le richieste di soccorso, solo nel Comune di Milano per incidenti legati alla micromobilità, dal 1 giugno 2020 ad oggi, sono state 1.179″. È partito da questo dato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, intervenendo a Palazzo Lombardia al corso di formazione ‘Guidare chi guida’ riservato a chi guida un’autovettura aziendale, o anche personale, per motivi di lavoro.

“A oggi le richieste di soccorso, solo nel Comune di Milano per incidenti legati alla micromobilità, dal 1 giugno 2020 ad oggi, sono state 1.179″. È partito da questo dato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, intervenendo a Palazzo Lombardia al corso di formazione ‘Guidare chi guida’ riservato a chi guida un’autovettura aziendale, o anche personale, per motivi di lavoro. Un progetto che rientra nell’accordo tra Regione Lombardia, Inail e Automobile Club di Milano.

“Distrazione alla guida – ha aggiunto l’assessore – velocità troppo elevate, non rispetto della distanza di sicurezza e del codice della strada, abuso di alcool e di sostanze psicotrope sono le cause primarie degli incidenti e delle morti. Da questa consapevolezza nasce questo il progetto ‘Guidare chi guida’”.

“Il nostro impegno in tema di sicurezza stradale – ha sottolineato Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club di Milano, inviando il proprio saluto – è costante. Azioni come queste sono certamente utili per far comprendere quanto sia importante il rispetto delle regole quando si è alla guida”

Regione ha già realizzato 15 corsi sulla sicurezza stradale

“L’assessorato regionale alla Sicurezza – ha proseguito – assieme all’ Automobile Club di Milano e Inail ha già realizzato 15 corsi di formazione. Iniziative rivolte a più di 350 lavoratori appartenenti a enti pubblici e aziende private”.

“L’obiettivo – ha concluso De Corato – è rendere consapevoli tutti dei pericoli insiti in ogni diversa modalità di trasporto. Ed anche di prevenire il rischio legato alle attività lavorative in cui sia prevista la guida di un veicolo”.

