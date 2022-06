Regione Lombardia alla vicepresidenza di Regions4

Regione Lombardia assumerà, per i prossimi due anni, la vicepresidenza per l’Europa di ‘Regions4‘. È la rete di oltre 40 regioni, di 4 diversi continenti, impegnate nei negoziati per preservare la biodiversità, combattere il cambiamento climatico e favorire lo sviluppo sostenibile.

Regione Lombardia assumerà, per i prossimi due anni, la vicepresidenza per l’Europa di ‘Regions4‘. È la rete di oltre 40 regioni, di 4 diversi continenti, impegnate nei negoziati per preservare la biodiversità, combattere il cambiamento climatico e favorire lo sviluppo sostenibile. L’impegno è stato annunciato all’incontro ‘Regions4 General Assembly 2022‘ che si è svolto a Rabat, in Marocco. Per Regione Lombardia ha partecipato l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo. Tra l’altro si è confrontato in incontri bilaterali anche con i rappresentanti del governo scozzese e catalano. Tra i temi affrontati il rafforzamento del ruolo di ‘Regions4’ con azioni strategiche sulla biodiversità e sull’adattamento al cambiamento climatico. “Sono onorato – ha sottolineato l’assessore Cattaneo – di assumere la vicepresidenza di ‘Regions4’. I prossimi due anni saranno cruciali per la Regione che rappresento nell’ambito della sfida ambientale. Sono diverse le iniziative che la Lombardia sta assumendo per diventare una regione a impatto zero resiliente al cambiamento climatico. Potranno contribuire infatti a ridefinire la nostra comune agenda e a rafforzare l’alleanza di Regions4. Tutto ciò attraverso la condivisione di soluzioni e scelte per affrontare le attuali crisi, a partire da quella energetica”. “Regione Lombardia – ha continuato – infatti vuole coinvolgere i membri del network anche nel suo principale evento annuale sulla sostenibilità. Stiamo parlando – ha sottolineato – del Terzo Forum dello sviluppo sostenibile, che si terrà il prossimo ottobre a Milano. È un’occasione importante per far incontrare tutti gli attori che sono parte della governance multilevel che caratterizza l’alleanza. Lavorare su progetti comuni è quindi la via giusta. Consolidare la nostra partnership è la vera forza di cui disponiamo. Anche per questo – ha concluso – un impegno dei prossimi anni sarà quello di allargare la rete di ‘Regions4’ ad almeno altre 5 regioni del mondo”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!