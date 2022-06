La 'Notte Bianca' a Somma

Una notte per ritrovare l’allegria e la voglia di socializzare dopo i due anni difficili di pandemia e con un tema che richiama il pacifismo e una socialità genuina e senza confini, ovvero gli anni ‘60.

Una notte per ritrovare l’allegria e la voglia di socializzare dopo i due anni difficili di pandemia e con un tema che richiama il pacifismo e una socialità genuina e senza confini, ovvero gli anni ‘60. Questo in estrema sintesi lo spirito dell’iniziativa che torna a Somma Lombardo il prossimo 9 luglio dalle 17 nelle vie del centro storico, con la promessa di far divertire grandi e piccini e di far fare un “tuffo” negli splendidi anni ‘60. Negozi aperti fino a tardi, esibizioni e performance in diversi punti, street food, esposizione di auto e moto storiche e tanta musica esclusivamente anni ’60 con gruppi e deejay, per una serata che ha già i contorni di un evento che finirà negli annali della Città. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento indossando abiti e accessori a tema anni ’60, e non mancheranno premi per i meglio vestiti. “Siamo davvero felici, dopo i due anni appena trascorsi, di proporre un evento gioioso, una vera e propria festa – afferma l’assessore alle Attività economiche, Francesco Calò – una notte bianca che speriamo possa richiamare tutta la cittadinanza a riappropriarsi del centro storico, delle vie e degli spazi. Una formula simile a quella già collaudata in passato e che vede il coinvolgimento e la preziosa collaborazione di realtà del territorio come il Distretto del Commercio Nord Ticino, Confcommercio Ascom Gallarate, Naturcoop e La Cattedrale”.

Un tema individuato ben prima dello scoppio del conflitto in Ucraina e che mai come oggi sembra un invito alla pace e alla solidarietà. “I commercianti si sono impegnati moltissimo per realizzare questo evento, il più grande degli ultimi anni, una ripartenza per il commercio e le attività della nostra Città, con l’intento di creare qualcosa di bello per i Sommesi, il tutto con il pensiero alla pace e alla fine del conflitto in corso” aggiunge Calò. Ci saranno molte location allestite a tema anni ’60 grazie alla collaborazione del VAMS (Varese AutomotoStoriche) che metterà a disposizione splendide auto d’epoca, che i commercianti potranno contestualizzare per allestire i loro stand. “È prevista una spiaggia proprio in centro, un villaggio hippie in Piazza Pozzo, villaggio Woodstock e ci saranno molte altre sorprese. Insomma un evento imperdibile” conclude l’assessore Calò.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!