In bici all'Idroscalo

Sabato 2 luglio la Città Metropolitana di Milano inaugura il primo tratto della linea 6 del Biciplan Cambio, la pista ciclabile che collegherà Milano all'Idroscalo. In occasione di questo evento, ci sarà una biciclettata, con partenza alle ore 9 dal parcheggio tra via Tucidide e via Cavriana, alla volta dell'Idroscalo. Tutti sono invitati.

