Sport in festa e protagonista a Turbigo. Diverse le attività e le iniziativa in programma in questo fine settimana in piazza Madonna della Luna.

Sport in festa e assoluto protagonista a Turbigo. Dopo i primi appuntamenti, ecco che si continuerà adesso per tutto il fine settimana con una serie di attività e iniziative per grandi e piccoli in piazza Madonna della Luna. Venerdì 10 giugno, allora, alle 18 torneo di basket a cura dei Mastini, alle 20, invece, ancora pallacanestro stavolta con Sdeng e alle 21 torneo di scacchi (Cavalli & Segugi; nell'atrio della casa delle Associazioni) e concerto del gruppo Missklang. Sabato 11, sempre dalle 18, torneo 'Festa dello Sport' ed esibizioni di Asd Ghiri Sport Turbigo, basket (Mastini) e lezioni di cross cardio ('Passion for Movement'), mentre alle 19 master di zumba (Passion for Movement), alle 20 basket (Sdeng), alle 20.30 calcio tennis (Sdeng) e alle 21 dj set; presenti, inoltre, gli stand di FIKS, DST Volley e Trenino Blu, Passion for Movement, Mastini, Sci Club Ticino, Pro Loco, Soccer Boys ASD, UST Turbighese, Tennis Tavolo Turbigo e Corpo Volontari Parco Ticino. Ancora, domenica 12, alle 16 esibizione e prove libere a cura di DST Volley 89 Turbigo, per poi lasciare spazio dalle 17 alle dimostrazioni di Karate Team Turbigo e attività libera di ASD Boxe Castano; alle 18.15 danze e coreografie con Passion for Movement e alle 19 dimostrazione di spinning con ASD New Free Bike; alle 20, quindi, torneo di basket (Sdeng) e alle 20.30 calcio tennis (Sdeng). Alle 21 dj set. Saranno presenti gli stand di DST Volley e Trenino Blu, Passion for Movement, Sci Club Ticino, UST Turbighese, GYM Studio, Arcieri Tre Torri, Tennis Tavolo, Pesca Sportiva, Dieste My Minihouse auto cross, Corpo Volontari Parco Ticino e Protezione Civile. Per tutta la durata degli eventi, infine, punto ristoro e gonfiabili.

