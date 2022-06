'Caccia Grossa' ai rifiuti

Progetto di educazione ambientale per i ragazzi delle scuole di Castano. L'altro giorno, in via Giolitti, allora, l'ultimo atto dell'iniziativa 'Caccia Grossa'.

Vetro, plastica, ma più in generale i diversi rifiuti. Educare al rispetto dell’ambiente che ci circonda. Da sempre una priorità per l'Amministrazione comunale di Castano. Da sempre un punto fermo. E da chi partire, allora, se non dai giovani. Le future generazioni, insomma. Così, dopo le varie attività svolte durante tutto l’anno, ecco alle scuole elementari di via Giolitti l’ultimo atto del progetto 'Caccia Grossa', appunto dedicato all’educazione ambientale e che ha visto impegnato in prima linea il comando di Polizia locale con la sovrintendente Patrizia Boioli. "Bravi ragazzi e complimenti per la partecipazione e l’importante attività che avete portato avanti in questi mesi - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Avete dimostrato di essere piccoli cittadini consapevoli e attenti al presente e al futuro".

