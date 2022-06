Civica Marcallo incontra i cittadini

Appuntamento importante per la Civica di Marcallo con Casone, che venerdì 17 giugno ha deciso di chiamare i propri concittadini a un incontro pubblico.

Appuntamento importante per la Civica di Marcallo con Casone, che venerdì 17 giugno ha deciso di chiamare i propri concittadini a un incontro pubblico. Il motivo di questa scelta nelle parole del consigliere Alessandro Chiodini: "La nostra lista è nata per essere civica nel nome e nei fatti. Abbiamo sempre detto che il primo compito del nostro gruppo sarebbe stato l'ascolto, il dialogo e il coinvolgimento con la cittadinanza". Un incontro aperto a tutti, per trarre un primo bilancio a metà mandato del lavoro svolto dalla minoranza in consiglio comunale: "Dopo questi anni di pandemia che ci hanno forzatamente impedito di incontrarci, è importante vederci di persona per proseguire il dialogo che comunque non si è mai interrotto. Qualcuno potrebbe chiedersi: ma cosa fa la minoranza? Questa è l'occasione per scoprirlo". Non mancherà il tema del futuro di Civica, con qualcuno che già si chiede cosa farà il gruppo guidato dall'ex candidata sindaco Portaluppi: "L'interesse nei nostri confronti indubbiamente c'è e ci fa piacere essere diventati un riferimento per alcune persone. Non mancano ovviamente le critiche. Anche queste fanno bene, soprattutto se poi sono seguite dai fatti. Quello che ci interessa è proseguire un percorso iniziato tre anni fa e farlo crescere, chiamando tutti a partecipare, con nuove idee e con più forza. Dobbiamo rimboccarci tutti le maniche". Appuntamento con i consiglieri comunali e il gruppo di Civica al Circolo Familiare di via Varese, dalle 20.45.

