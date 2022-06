Il 43° GP Frattolillo

Quella che si sta per correre è l'edizione numero 43. Il Gran Premio Frattolillo organizzato dall'Unione sportiva Dairaghese per domenica 12 giugno è ormai un appuntamento dorato per la comunità cittadina e per lo stesso sodalizio ciclistico.

Quella che si sta per correre è l'edizione numero 43. Il Gran Premio Frattolillo organizzato dall'Unione sportiva Dairaghese per domenica 12 giugno è ormai un appuntamento dorato per la comunità cittadina e per lo stesso sodalizio ciclistico. La gara sarà valevole anche per la diciottesima edizione del trofeo memorial 'Giuseppe Frattolillo', l'ottava del trofeo 'Cielo e Vino Ristorante' e la prima del trofeo 'Apad'. Saranno, inoltre, assegnate una coppa fino alla quinta classificata di ogni categoria e una alle prime tre femmine classificate. I corridori delle varie categorie in cui la corsa è suddivisa si ritroveranno alle 13.30 al centro Apad di via Damiano Chiesa e si misureranno su un percorso cittadino a partire dalle 15.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!