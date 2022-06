I ragazzi studiano il Parco

Lo hanno studiato a fondo. Con curiosità non solo culturale ma di cuore. I ragazzi del territorio di Casorezzo amano il Parco del Roccolo e hanno le idee chiare su come renderlo sempre più godibile e attraente.

Lo hanno studiato a fondo. Con curiosità non solo culturale ma di cuore. I ragazzi del territorio di Casorezzo amano il Parco del Roccolo e hanno le idee chiare su come renderlo sempre più godibile e attraente. Tanto che il sindaco Pierluca Oldani ha voluto ringraziarli "Per l'ottimo lavoro di approfondimento - ha scritto in una nota - della conoscenza del parco". Nella loro ricerca sul campo il primo cittadino di Casorezzo ha apprezzato soprattutto la capacità di "Evidenziare l'importanza della tutela a promozione della biodiversità , coniugata alla valorizzazione del territorio attraverso le attività umane rispettose dell'ambiente". Un parco che, ha proseguito il sindaco, "Sia vivo e sostenibile e senza altre discariche". Oldani constata con soddisfazione che "il domani è in buone mani" ricordando la passione con cui i giovani si sono accostati a quest'approfondimento. E non ha mancato di ringraziare per il loro apporto nell'impostazione di questo percorso conoscitivo le guardie ecologiche volontarie.

