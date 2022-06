'Curiosando in città'

Quest’estate ritornano i percorsi a tema per andare alla (ri)scoperta di Busto Arsizio. 6 appuntamenti in programma tra giugno e luglio che permetteranno di passeggiare o pedalare per le vie della città.

Quest’estate ritornano i percorsi a tema per andare alla (ri)scoperta di Busto Arsizio. 6 appuntamenti in programma tra giugno e luglio che permetteranno di passeggiare o pedalare per le vie della città per conoscere aspetti e angoli più o meno noti del centro cittadino, in un viaggio attraverso curiosità, arte e storia. Ad accompagnare i presenti saranno le guide del Servizio di Didattica Territoriale. Novità di questa edizione: 2 itinerari a piedi dedicati alle famiglie con bambini con percorsi di gioco e scoperta alla portata anche dei più piccoli. Per gli adulti: 2 percorsi guidati da svolgere a piedi e 2 itinerari da percorrere in bicicletta. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria, da effettuare tramite la piattaforma gratuita Eventbrite ai link indicati per ogni percorso.

Gli appuntamenti: domenica 12 giugno, dalle 10 alle 12, visita guidata a piedi 'Quando il ferro battuto si fa arte' (ritrovo al parco del Museo del Tessile); domenica 19 giugno, dalle 10 alle 12, caccia al tesoro 'Animali in città' (età consigliata 6-12 anni, ritrovo parco Museo del Tessile); domenica 26 giugno, dalle 10 alle 12, percorso guidato in bicicletta 'Andare per monumenti' (ritrovo parco Museo del Tessile); domenica 3 luglio, dalle 10 alle 12, visita guidata a piedi 'Ul Giandalen e gli altri...' (ritrovo parco Museo del Tessile); domenica 10 luglio, dalle 10 alle 12, caccia al tesoro 'Scoperte storiche (6-12 anni; ritrovo parco Museo del Tessile); domenica 17 luglio, dalle 10 alle 12, percorso guidato in bicicletta 'Archeologia industriale in città' (ritrovo parco Museo del Tessile).

