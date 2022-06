Autoemoteca Avis

Sabato 3 giugno, dalle 7.30 alle 12.30, davanti a piazza Madonna della Luna a Turbigo, ecco l'autoemoteca dell'Avis. "Dona il sangue, salva una vita".

"Dona sangue, salva una vita". E, allora, oltre alle diverse attività che l'Avis di Turbigo mette in campo in maniera periodica, sabato 4 giugno, davanti a piazza Madonna della Luna ecco anche l'autoemoteca. "Qui, dalle 7.30 alle 12.30 circa - spiega il presidente Michele Stefani - 25 donatori che hanno dato la loro disponibilità, potranno, appunto, effettuare la donazione. Un momento certamente importante, che come sezione ripetiamo due volte all'anno. Un ulteriore occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del sangue".

