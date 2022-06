Centri estivi diurni: 437 domande di iscrizione

Con 437 domande è stato toccato il record di richieste di iscrizioni ai centri estivi diurni, ma, quello che più importa, tutte sono state accettate. Le famiglie non dovranno, quindi, attendere la pubblicazione sul sito web comunale della graduatoria per sapere se i figli potranno frequentare i campus.

Con 437 domande è stato toccato il record di richieste di iscrizioni ai centri estivi diurni, ma, quello che più importa, tutte sono state accettate. Le famiglie non dovranno, quindi, attendere la pubblicazione sul sito web comunale della graduatoria per sapere se i figli potranno frequentare i campus. L’accoglimento di tutte le richieste è stato reso possibile da uno stanziamento aggiuntivo di 90 mila euro deliberato dalla giunta comunale che ha permesso di aumentare il personale, a garanzia del buon livello dell’offerta educativa e ricreativa dei bambini e dei ragazzi, portando la capienza complessiva settimanale dei centri a 300 posti. Da notare, quindi, che i 437 tra bambini e ragazzi che frequenteranno i centri non lo faranno contemporaneamente, essendo data alle famiglie la possibilità di iscrivere settimanalmente i figli al servizio. La giunta ha deliberato di riservare 10 posti, che potranno essere aggiunti nelle prossime settimane, a bambini o ragazzi ucraini presenti sul nostro territorio in caso le loro famiglie ne facessero richiesta. Per l’eventuale inserimento di bambini ucraini saranno coinvolti anche gli uffici dei Servizi alla Persona, che si sono occupati della loro accoglienza. Per dare seguito alla scelta di inclusività, che caratterizza da anni i campus estivi a Legnano, saranno accolti oltre quaranta ragazzi con disabilità, per i quali è prevista la presenza nei centri di educatori in grado di prestare un’assistenza specialistica. Complessivamente il Comune, per garantire il servizio, investirà 326mila euro.

"È un successo per noi riuscire a soddisfare tutte le richieste che sono arrivate agli uffici –commenta l’assessora alla Comunità inclusiva di Legnano, Ilaria Maffei - Il lavoro di potenzia mento del servizio offerto dai centri cominciato la scorsa estate e proseguito con la sperimentazione del servizio campus invernale in occasione delle vacanze natalizie e di inizio anno ha dato i suoi frutti. L’apprezzamento riscontrato nelle famiglie è un riconoscimento importante e un segno che ci incoraggia a proseguire in questa politica di attenzione verso la conciliazione lavoro – famiglia. A tutti i giovani ospiti dei nostri campus che apriranno fra poco più di una settimana auguro di trascorrere giornate piacevoli in compagnia degli amici e al personale un buon lavoro".

Da ricordare che le aperture dei tre centri estivi per i minori sono in programma:

- nel mese di luglio e nell’ultima settimana e mezzo di agosto alla scuola dell’Infanzia 'C. Collodi' di via Pisa per i bambini dai 3 ai 6 anni.

- dalla metà di giugno alla fine di luglio alla scuola primaria Don Milani di via Bissolati per la fascia 6 – 12 anni.

- dalla metà di giugno alla fine di luglio e dal 22 agosto al 9 settembre alla primaria Manzoni per la fascia 6 – 12 anni.

