Bravi ciclisti e pedoni

Percorso di educazione alla sicurezza stradale per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria San Francesco d’Assisi.

Regole, diritti e doveri del pedone e del ciclista e segnaletica stradale: percorso di educazione alla sicurezza stradale per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria San Francesco d’Assisi. “Per insegnare a vivere come un buon cittadino è fondamentale far comprendere le norme della circolazione stradale per la propria e l’altrui incolumità - ha scritto l’Amministrazione comunale - Grazie ai docenti e alla Polizia locale per l’importante attività”.

