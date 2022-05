Palio di Legnano: il programma

Per l'846° anniversario della storica Battaglia torna l'appuntamento più atteso: la sfilata storica ed il palio di Legnano. Ecco il programma degli eventi di domenica 29 maggio.

omenica 29 maggio, 846° anniversario della Battaglia di Legnano e Festa della Lombardia, secondo il programma tradizionale, si celebrerà la Santa Messa, alle 10.30, in piazza San Magno con il Carroccio; a seguire, alle 15, da Piazza Carroccio, partirà la sfilata storica che raggiungerà il Campo del Palio dove, alle 16, comincerà la sfilata in campo, seguita dagli onori al Carroccio, dalla carica della Compagnia della Morte e dalla disputa della corsa ippica.

Domenica 29 ad aprire la giornata del Palio di Legnano sarà la messa solenne sul Carroccio officiata da monsignor Angelo Cairati, prevosto e decano di Legnano, seguita dall’investitura religiosa dei capitani di contrada, dalla benedizione dei cavalli e dei fantini e dal volo delle colombe.

La messa sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 10.20 dalla parrocchia prepositurale di San Magno con cinque telecamere e tre cameraman (Mattia Ascione, Benedetta Marzona e Isabella Leoni) coordinati da una postazione regia a cura di Luca Mondellini e uno studio per la telecronaca con Federica Tacchi insieme ad alcuni ospiti.

La sfilata storica, fiore all’occhiello del Palio di Legnano, partirà alle 15 da piazza Carroccio e porterà per le vie della città più di mille figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi, e la Compagnia della Morte, guidata da Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difese il Carroccio.

Alle 16, poi, la sfilata storica entrerà al campo del Palio, seguita poi dagli onori al Carroccio, dalla carica della Compagnia della Morte e dal Palio delle contrade con due batterie e la finale.

