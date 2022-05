'Buon compleanno biblioteca'

La biblioteca 'Gianni Rodari' di Bernate Ticino compie 40 anni. E per l'importante traguardo, allora, ecco diverse aperture straordinarie, oltre ai lavori delle scuole.

La biblioteca 'Gianni Rodari' di Bernate Ticino compie 40 anni. E per l'importante traguardo, allora, ecco diverse aperture straordinarie, oltre, per tutto il mese di giugno, all'esposizione (nella stessa biblioteca e nella palestrina adiacente) dei lavori realizzati dalle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado proprio per l'occasione. Più precisamente, sabato 4 giugno, dalle 15 alle 18, 'Lettura ad alta voce degli scritti di Gianni Rodari', mentre l'11, dalle 15 alle 18, sarà la volta di 'Portami un libro, prendi un libro' (libero scambio di libri); ancora il 18, dalle 15 alle 18 e dalle 21, annullo filatelico a cura di Poste Italiane e serata musicale con il Polo Culturale del Castanese. Il 19, invece, dalle 15 alle 18, festa di compleanno (momento conviviale, con rinfresco e sorprese) e il 25, dalle 15 alle 18, 'Lettura ad alta voce di passi tratti da libri scelti e letti anche dai cittadini'. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la biblioteca al numero 02/9754456 o mandando una mail a biblioteca [at] comune [dot] bernateticino [dot] mi [dot] it.

